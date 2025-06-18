Samandağ'da kule vincin betonuna çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kule vincin ayağında bulunan beton bloka çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kule vincin ayağında bulunan beton bloka çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismine ulaşılamayan minibüs, Mağaracık Mahallesi'ndeki şantiye alanında kontrolden çıkarak kule vincin ayağındaki beton bloka çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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