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        Samandağ'da kule vincin betonuna çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kule vincin ayağında bulunan beton bloka çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:31
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        Samandağ'da kule vincin betonuna çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kule vincin ayağında bulunan beton bloka çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismine ulaşılamayan minibüs, Mağaracık Mahallesi'ndeki şantiye alanında kontrolden çıkarak kule vincin ayağındaki beton bloka çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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