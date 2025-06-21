Hatay'da 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Arsuz-İskenderun kara yolunun Arpaderesi Mahallesi mevkisinde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 1 kişi, ambulansla Arsuz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan dolayı yolun tek şeride düşmesiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.
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