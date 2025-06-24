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        Hatay'a 6 yeni plaj kazandırıldı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 yeni plajın kente kazandırıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:07
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        Hatay'a 6 yeni plaj kazandırıldı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 yeni plajın kente kazandırıldığını duyurdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskenderun, Samandağ, Arsuz ve Payas ilçelerindeki belirlenen noktalara plaj düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

        Çalışma kapsamında kente kazandırılan 6 yeni plaja, soyunma, tuvalet ve duş kabinleri ile oturma bankları, şezlong ve şemsiyelerin eklendiği ifade edildi.

        Kente 4 yeni plajın daha kazandırılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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