Hatay'a 6 yeni plaj kazandırıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 yeni plajın kente kazandırıldığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskenderun, Samandağ, Arsuz ve Payas ilçelerindeki belirlenen noktalara plaj düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında kente kazandırılan 6 yeni plaja, soyunma, tuvalet ve duş kabinleri ile oturma bankları, şezlong ve şemsiyelerin eklendiği ifade edildi.

Kente 4 yeni plajın daha kazandırılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.