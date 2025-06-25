Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hıdırbey Mahallesi’ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.