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        Hatay'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:00 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:00
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        Hatay'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Muradiye Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Mitat Gülderen'in (67) dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri Gülderen'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gülderen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gülderen'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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