Hatay'da kaçak inşa edilen evin yıkımı sırasında çıkan arbedede 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye yönlendirilen iş makinesine engel olmak isteyen evdeki kişiler ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.