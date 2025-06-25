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        Hatay'da kaçak inşa edilen evin yıkımı sırasında çıkan arbedede 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamu arazisine kaçak inşa edilen evin yıkımı sırasında çıkan arbedede 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:15 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:42
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        Hatay'da kaçak inşa edilen evin yıkımı sırasında çıkan arbedede 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamu arazisine kaçak inşa edilen evin yıkımı sırasında çıkan arbedede 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İskenderun Belediyesince, Meydan Mahallesi'ndeki tek katlı ruhsatsız yapıya ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yıkım çalışması başlatıldı.

        Bölgeye yönlendirilen iş makinesine engel olmak isteyen evdeki kişiler ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

        Bu sırada çıkan arbedede 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ekiplere direnen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

        Kamu arazisindeki evin iş makinesiyle yıkılmasının ardından bölgede temizlik yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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