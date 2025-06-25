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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

        Hatay Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 23:04 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:04
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        Hatay Büyükşehir Belediyesinden sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bazı sosyal medya mecralarında belediyemizin geçmiş dönemindeki ihalelerine yönelik iddialarla ilgili, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce başlatılan inceleme devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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