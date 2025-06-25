Hatay Büyükşehir Belediyesinden sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

"Bazı sosyal medya mecralarında belediyemizin geçmiş dönemindeki ihalelerine yönelik iddialarla ilgili, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce başlatılan inceleme devam etmektedir."

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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