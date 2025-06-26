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        Hatay Defne'de afet konutları ve sosyal donatı alanlarının yapımı sürüyor

        Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 2 bin 442 afet konutu ile sosyal donatı alanlarının inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:57 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:33
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        Hatay Defne'de afet konutları ve sosyal donatı alanlarının yapımı sürüyor
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        Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 2 bin 442 afet konutu ile sosyal donatı alanlarının inşası devam ediyor.

        Valiliğin açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Hüseyinli ve Çökek mahallelerinde 1116 konut, 7 dükkandan oluşan ticaret merkezi ve cami yapılıyor.

        Ballıöz Mahallesi'nde ise 1326 konut, 5 dükkandan oluşan ticaret merkezi ile cami inşa ediliyor.

        Vali Mustafa Masatlı da depremlerin ardından vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması amacıyla başlatılan projeleri yerinde inceledi.

        Yetkililerle görüşen Masatlı, konutlar ve sosyal donatı alanlarının inşasında gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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