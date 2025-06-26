Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanması sürdü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Erten E. ve Mehmet İhsan A. bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, bazı müştekiler ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Ev hapsi tedbiri uygulanan sanık Mehmet Ö. sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan Mehmet İhsan A, savunmasında, dava dosyasında adı geçen inşaat şirketinin evrakında imzasının bulunmadığını iddia ederek, suçsuz olduğunu savundu.

Erten E. de hakkındaki suçlamaları reddetti.

Müşteki Abdülkadir Koyuncu, yıkılan blokta anne ve babasını kaybettiğini belirterek, sorumlulardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Tanık olarak dinlenen Ş.D, yapının inşasındaki malzeme taşıma işlemi sırasında şoför olarak çalıştığını dile getirerek, sanıklardan Mehmet Ö'nün zaman zaman şantiye alanına geldiğini öne sürdü.