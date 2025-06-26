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        Hatay'da "1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze" resim sergisi açıldı

        Hatay'ın Defne ilçesinde "1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze" resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 21:37 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:58
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        Hatay'da "1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze" resim sergisi açıldı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde "1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze" resim sergisi açıldı.

        Kültür Sanat Çarşısı'nda, İl Müftülüğünce düzenlenen "Gazze" temalı resim yarışmasına katılan eserlerin bulunduğu serginin açılışı için tören düzenlendi.

        Vali Mustafa Masatlı, törende, gençlerin akıl, bilgi ve yeteneğin yanı sıra kalp, vicdan ve merhametle yetiştiğini söyledi.

        Gençlerin kalemlerini savaşın karşısında barıştan yana kullandığını belirten Masatlı, "İşte bu duruş, geleceğimizin teminatı için en kıymetli göstergedir. Gençler, sizler yalnızca bugünün değil, aynı zamanda geleceğin vicdanı, sesi ve sözü olacaksınız. Kaleminiz, yüreğiniz, fırçanız daima mazlumdan, barıştan ve adaletten yana olsun. Unutmayın ki insanlık ancak sizin gibi hisseden ve düşünen gençlerle yeniden ayağa kalkacaktır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce ile İl Müftüsü Mevlüt Topçu da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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