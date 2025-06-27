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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:28 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:28
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        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Levent Yolcu idaresindeki 34 DLE 988 plakalı motosiklet, Çevlik- Arsuz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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