Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Levent Yolcu idaresindeki 34 DLE 988 plakalı motosiklet, Çevlik- Arsuz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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