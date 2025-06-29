Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Yeşilada Mahallesi'nde Ş.R'nin kullandığı 31 AR 227 plakalı otomobil ile S.A. idaresindeki 31 AYM 177 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü S.A. ve arkasındaki H.S, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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