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        Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:32 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:32
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        Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Yeşilada Mahallesi'nde Ş.R'nin kullandığı 31 AR 227 plakalı otomobil ile S.A. idaresindeki 31 AYM 177 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü S.A. ve arkasındaki H.S, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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