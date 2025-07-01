GÜNCELLEME - Hatay'da devam eden orman yangınına müdahale sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik Mahallelerine de sıçrayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangının devam ettiği Alahan Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Masatlı'nın yangın bölgesinde ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı sırada rüzgar şiddetini bir anda artırdı.

Dumanların sardığı bölgede yaşanan panik görüntülere yansıdı.

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangını söndürme çalışmalarına evlerinin çatısına çıkan bazı mahalle sakinleri de hortumlarla sulama yaparak destek verdi. Bazı mahalle sakinleri ise yangının evlerine ulaştığını belirterek, gözyaşlarını tutamadı.