Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Küle dönen bazı alanlardan tüten dumanlar da görüntülere yansıyor.

Görüntülerde, yangın söndürme helikopterinin alevlerin üzerine su bırakması, yer ekiplerinin ise hortumlarla alevlere müdahale etmesi yer alıyor.

Dört mahallede devam eden yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

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