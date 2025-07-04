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        Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

        Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 505 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:28
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        Hatay'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 505 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

        Valiliğin açıklamasına göre Vali Mustafa Masatlı, 82'si Alaattin, 86'sı Bozhöyük ve 337'si Tanışma mahallelerinde inşası süren toplam 505 konutluk projeyi yerinde inceledi.

        Masatlı, afetlere dayanıklı şekilde inşa edilen yapılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, konutların kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

        Masatlı, afetlere karşı dirençli yapıların Hatay'ın yeniden inşasında temel rol oynadığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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