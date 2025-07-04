Hatay'da öğrenciler harçlıkları ile sattıkları oyuncakların parasını Filistinli çocuklara bağışladı

Kampanya kapsamında toplanan 4 milyon 268 bin 991 lira Filistinli çocuklara gönderilmek üzere Türk Kızılay Hatay Şubesine teslim edildi.

Filistinli çocuklara destek olmak amacıyla öğrencilerden kimisi harçlıklarını, kimisi de kampanya kapsamında düzenlenen kermeste oyuncaklarını sattı.

Kampanyaya öğretmen ve velilerin yanı sıra öğrenciler de destekte bulundu.

Hatay'da öğrenciler, harçlıkları ve oyuncaklarını satarak elde ettikleri geliri Filistinli çocuklar için bağışladı.

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