Dörtyol'da SPA merkezi ve masaj salonlarında denetim yapıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, 6 yabancı uyruklunun çalışma belgelerinin olmadığı tespit edildi.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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