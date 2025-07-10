Hatay'da 67 keçinin telef olması üzerine inceleme başlatıldı

Hayvancılıkla uğraşan Hasan Öz, keçilerinden 65'inin Turunçlu Mahallesi'nde merada otlarken, 2'sinin de ahırda telef olması üzerine durumu yetkililere bildirdi.

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