Hatay'da 67 keçinin telef olması üzerine inceleme başlatıldı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 67 keçinin telef olması nedeniyle inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, 67 keçinin telef olması nedeniyle inceleme başlatıldı.
Hayvancılıkla uğraşan Hasan Öz, keçilerinden 65'inin Turunçlu Mahallesi'nde merada otlarken, 2'sinin de ahırda telef olması üzerine durumu yetkililere bildirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu.
Ekipler, hayvanların dereden içtikleri sudan zehirlenmiş olabileceği iddiası üzerine de sudan numune aldı.
Sürü sahibi Hasan Öz, gazetecilere, hayvanlarının dereden su içtikten sonra rahatsızlandığını söyledi.
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