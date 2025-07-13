Hatay'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ali İsmail Toksöz (17) ağır yaralandı.

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