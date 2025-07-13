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        Hatay'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 01:54 Güncelleme: 13.07.2025 - 01:54
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        Hatay'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        B.Y. (27), idaresindeki 31 U 8741 plakalı kamyonet Harbiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda A.A. (18) yönetimindeki 31 APG 133 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Ali İsmail Toksöz (17) ağır yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınanlardan Toksöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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