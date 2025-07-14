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        Hatay'da helikopter pilotu barajdan su alırken selamladığı çocuğun yüzünü güldürdü

        Suriye'de başladıktan sonra Yayladağı ilçesi sınırına ulaşan orman yangınının söndürülmesinde görev alan Sikorsky helikopteri pilotunun, barajdan su aldığı sırada kendisine el sallayan kız çocuğuna selam vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:56 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:03
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        Hatay'da helikopter pilotu barajdan su alırken selamladığı çocuğun yüzünü güldürdü
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        Suriye'de başladıktan sonra Yayladağı ilçesi sınırına ulaşan orman yangınının söndürülmesinde görev alan Sikorsky helikopteri pilotunun, barajdan su aldığı sırada kendisine el sallayan kız çocuğuna selam vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Lazkiye kırsalının Türkmendağı bölgesinde 3 Temmuz'da çıkan orman yangınının 11 Temmuz'da Yayladağı ilçe sınırlarına ulaşması nedeniyle Hatay Valiliği koordinesindeki ekiplerin müdahalesi devam etti.

        Çamaltı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Serhat Sakarya, yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara katılan Sikorsky helikopterinin evlerine yakın Yayladağı Barajı'ndan su aldığını görünce 5 yaşındaki kızı Hifa ile dışarı çıktı.

        Baraj kıyısından helikopterin hareketlerini izleyen Hifa, pilota bir süre el salladı.

        Aileyi fark eden pilot da aynı şekilde karşılık verip kız çocuğunu selamladı.

        O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba Sakarya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video ilgi gördü.

        - "Kızım çok mutlu oldu"

        Ahmet Serhat Sakarya, gazetecilere, polis ve askerleri çok seven kızını helikopteri yakından görmesi için baraj kıyısına götürdüğünü söyledi.

        Helikopteri izlediklerini dile getiren Sakarya, şöyle konuştu:

        "Kızım pilotlar el sallayınca çok mutlu oldu. Zaten kendi askerleri ve polisleri çok sever. Bu yüzden her helikoptere el sallamaya başladı. Pilotlar kendisini fark edip el salladığında heyecan daha da katlandı. Zıplayarak el sallamaya başladı. Pilotlar da sağ olsunlar kızıma karşılık verdiler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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