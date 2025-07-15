Hatay'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Bisiklet Yol Yarışı" düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunca Antakya ilçesinde organize edilen "15 Temmuz Şehitleri Anma Bisiklet Yol Yarışı"na 10 ilden 80 sporcu katıldı.

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