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        Hatay'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:48 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:48
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        Hatay'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        A.G. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kontrolden çıkarak, seyir halindeki S.R. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki A.A. ve İ.K. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, otomobil sürücüsünün 0.51 promil alkollü olduğunu tespit ederek, cezai işlem uyguladı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobilin virajı alamayıp kontrolden çıkması ve karşı şeritten gelen kamyonetle çarpışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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