Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı İskenderun ilçesinde incelemelerde bulundu

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yürütülen projeleri yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 16:58 Güncelleme: 19.07.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı İskenderun ilçesinde incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yürütülen projeleri yerinde inceledi.

        Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, İlçe Sağlık Müdürlüğünün hizmet binasındaki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Masatlı, yapımı tamamlanan İskenderun Millet Kütüphanesi ile inşası süren İskenderun Öğretmenevi'ni de inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Bakanlıktan Cengiz ve Bvlgari’ye kötü haber…
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Ankara için yeni sel uyarısı! Sağanak bekleniyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        Ağladığı için bebeğini gezdirmeye çıkarmış
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        Yurt dışından alınan riskli ürünlere takip
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Neden yandık
        Neden yandık

        Benzer Haberler

        Kırıkhan'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması...
        Kırıkhan'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması...
        İskenderun'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi inşa edildi
        İskenderun'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi inşa edildi
        Ağır hasarlı binaya girip yavru köpeği kurtardı
        Ağır hasarlı binaya girip yavru köpeği kurtardı
        Hatay'da öğrenci yurdu ve sosyal tesislerin yapımı sürüyor
        Hatay'da öğrenci yurdu ve sosyal tesislerin yapımı sürüyor
        Hatay'da tedavisi tamamlanan 11 yabani kuş doğaya salındı
        Hatay'da tedavisi tamamlanan 11 yabani kuş doğaya salındı
        Hatay'da şantiyede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Hatay'da şantiyede çıkan yangın büyümeden söndürüldü