Kırıkhan'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Etkinliğe katılan Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, çocuklara diş fırçası ve macunu hediye etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

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