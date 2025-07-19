Kırıkhan'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.
Hatay Valiliği himayelerinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında 408 Evler Merkez Camisi'nde etkinlik düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.
Etkinliğe katılan Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akpay, çocuklara diş fırçası ve macunu hediye etti.
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