Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da şantiyede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        HATAY'ın Defne ilçesinde şantiye alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 20:34 Güncelleme: 18.07.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da şantiyede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Defne ilçesinde şantiye alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Yangın, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

        Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, şantiye alanında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Kayseri'de güç depoladı
        Hatayspor, Kayseri'de güç depoladı
        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da Ilgım Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanması sür...
        Hatay'da Ilgım Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanması sür...
        Ayşe Tokyaz cinayetinin şüphelileri tutuklandı (2)
        Ayşe Tokyaz cinayetinin şüphelileri tutuklandı (2)
        Hatay'da mahsur kalan kediler ile köpek kurtarıldı
        Hatay'da mahsur kalan kediler ile köpek kurtarıldı