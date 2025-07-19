İskenderun'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi inşa edildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan cami, bir hayırseverin desteğiyle yeniden inşa edilip ibadete açıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan cami, bir hayırseverin desteğiyle yeniden inşa edilip ibadete açıldı.
Kaledibi Mahallesi'ndeki Hayrettin Ağca Merkez Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.
Hayırsever Uğur Ağça'nın desteğiyle aynı yerde yeniden inşa edilen cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.
Törene, Hatay Valisi Mustafa Masatlı da katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.