Sanatçı Cengiz Özkan, Hatay'daki konserini şehitler nedeniyle yarıda kesti

Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit düşmesi nedeniyle konserini yarıda bıraktı.

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