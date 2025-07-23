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        Sanatçı Cengiz Özkan, Hatay'daki konserini şehitler nedeniyle yarıda kesti

        Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit düşmesi nedeniyle konserini yarıda bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 23:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 23:10
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        Sanatçı Cengiz Özkan, Hatay'daki konserini şehitler nedeniyle yarıda kesti
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        Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit düşmesi nedeniyle konserini yarıda bıraktı.

        Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Antakya ilçesinde bulunan EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde Özkan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sanatçı Özkan, Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit düştüğü haberini alması üzerine konserini yarıda kesti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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