Erzin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir haldeki tırda yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.