        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 02:01 Güncelleme: 22.10.2025 - 02:01
        Hatay'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AVM 389 plakalı motosiklet, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

        Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

