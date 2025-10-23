Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 2 firari hükümlü evdeki gizli bölmede yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü evdeki gizli bölmede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 21:21 Güncelleme: 23.10.2025 - 21:21
        Hatay'da 2 firari hükümlü evdeki gizli bölmede yakalandı
        

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.A. ile 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.T'nin ilçedeki bir evde saklandığı tespit etti.

        Adrese giden ekipler, 2 hükümlüyü saklandıkları gizli bölmede yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

