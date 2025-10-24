Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:02 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kamyonun çarptığı kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaralandı.

        Narlıca Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AZK 346 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ü'ye (65) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Aracın altında kalan A.Ü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı

        Benzer Haberler

        Hatay'da "Pedagojik Yaklaşımlarla Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" yapı...
        Hatay'da "Pedagojik Yaklaşımlarla Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı" yapı...
        Depremin vurduğu Hatay'ın alt ve üstyapısı yatırımlarla yenileniyor
        Depremin vurduğu Hatay'ın alt ve üstyapısı yatırımlarla yenileniyor
        Hatay'da 89 kilo 200 gram esrar ve bin 876 kök kenevir ele geçirildi; 3 tut...
        Hatay'da 89 kilo 200 gram esrar ve bin 876 kök kenevir ele geçirildi; 3 tut...
        Hatay'da 2 firari hükümlü evdeki gizli bölmede yakalandı
        Hatay'da 2 firari hükümlü evdeki gizli bölmede yakalandı
        Hatay'da dezenformasyonla mücadele çalıştayı kapsamında sinema etkinliği dü...
        Hatay'da dezenformasyonla mücadele çalıştayı kapsamında sinema etkinliği dü...
        Hatay'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Hatay'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı