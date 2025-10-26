Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali konserlerle tamamlandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 22:13 Güncelleme: 26.10.2025 - 22:13
        Hatay'da 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali konserlerle tamamlandı
        Hatay'ın Altınözü ilçesinde 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın dün açılışını yaptığı festival bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Vatandaşlar yöresel ürünlerin satıldığı stantları gezdi, çocuklar oyun alanlarında eğlendi.

        Festival kapsamında motosiklet, vosvos ve offroad araçları kent turu attı, bisiklet gösterisi yapıldı.

        Festivalin kapanışında müzik grubu Ayna ile Funda Arar sahne aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

