Hatay'da 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali konserlerle tamamlandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 9. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın dün açılışını yaptığı festival bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.
Vatandaşlar yöresel ürünlerin satıldığı stantları gezdi, çocuklar oyun alanlarında eğlendi.
Festival kapsamında motosiklet, vosvos ve offroad araçları kent turu attı, bisiklet gösterisi yapıldı.
Festivalin kapanışında müzik grubu Ayna ile Funda Arar sahne aldı.
