        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Dörtyol ilçesinde korkuluğa sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde demir korkuluğa sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:54 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:54
        Dörtyol ilçesinde korkuluğa sıkışan köpek yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde demir korkuluğa sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Numune Evler Mahallesi'nde bahçe kapısının demir korkuluğuna sıkışan köpeği görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, makasla korkuluğu kesip yavruyu çıkardı.

        Su ve yiyecek verilen köpek yavrusu, yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

