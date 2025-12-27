Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da park halindeki tıra çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, park halindeki tıra çarparak devrilen sebze yüklü kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:36
        Hasan Ç. idaresindeki 51 ACJ 636 plakalı sebze yüklü kamyon, Kırıkhan-Topboğazı yolunun Özyörük mevkisinde park halindeki 31 NDM 57 plakalı tıra çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan kardeşi Hünkar Ç, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Devrilen kamyon ve yola saçılan sebzeler nedeniyle Antakya istikametinde kapanan yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

