"Gezen Sinema Tırı" Hatay'da sinemaseverlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, başta çocuklar olmak üzere herkesi ücretsiz sinemayla buluşturma hedefiyle hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı" Antakya ilçesi, Gülderen TOKİ Konutları'nda kuruldu.

