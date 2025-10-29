Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kokain ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 kilo 100 gram kokain ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 29.10.2025 - 10:58
        Hatay'da kokain ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Çay Mahallesi'nde durdurdu.

        Otomobilde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 100 gram kokain ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki A.Ç. ve N.B.O'yu gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

