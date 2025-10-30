Habertürk
        Hatay'da firari hükümlü zeytin toplarken yakalandı

        Hatay'da firari hükümlü zeytin toplarken yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü zeytin toplarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 14:07 Güncelleme: 30.10.2025 - 14:07
        Hatay'da firari hükümlü zeytin toplarken yakalandı
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü zeytin toplarken yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri, Çiğdede Mahallesi'ndeki ağaçtan zeytin toplayan kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan K.K'nin, "uyuşturucu ticareti" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

