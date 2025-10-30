Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 22:42 Güncelleme: 30.10.2025 - 22:42
        Hatay'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 31 AUS 899 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde, araçtaki M.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü M.Ö. ile H.Ö. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

