Hatay'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 31 AUS 899 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, araçtaki M.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü M.Ö. ile H.Ö. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
