Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kamyonet kasasındaki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonet kasasındaki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:54 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kamyonet kasasındaki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonet kasasındaki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzin'deki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

        Yapılan aramada kamyonet kasasındaki gizli bölmede 31 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araç sürücüsünü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat

        Benzer Haberler

        Hatay'da 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Hatay'da 60 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Durdurulan 2 araçtan 38 kaçak göçmen çıktı; 2 tutuklama
        Durdurulan 2 araçtan 38 kaçak göçmen çıktı; 2 tutuklama
        Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da huzur ve güven uygulamasında 3 kişi yakalandı
        Hatay'da huzur ve güven uygulamasında 3 kişi yakalandı
        Hatay'da Antakya Medeniyetler Korosu ve şarkıcı Gökhan Akar sahne aldı
        Hatay'da Antakya Medeniyetler Korosu ve şarkıcı Gökhan Akar sahne aldı
        Hatay'da Asi Nehri'ne devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücü...
        Hatay'da Asi Nehri'ne devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücü...