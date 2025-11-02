Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremzede kadın, sahipsiz kedilere kucak açtı

        ALİ KÜÇÜK - Depremlerden etkilenen Hatay'da iki çocuk annesi Canan Göçmen, çok sayıda sahipsiz kedinin bakımını üstleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:57 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremzede kadın, sahipsiz kedilere kucak açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KÜÇÜK - Depremlerden etkilenen Hatay'da iki çocuk annesi Canan Göçmen, çok sayıda sahipsiz kedinin bakımını üstleniyor.

        Göçmen'in, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Odabaşı Mahallesi'ndeki evi ve eşinin işlettiği market yıkıldı.

        Afetin ardından yaklaşık 6 ay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Göçmen, daha sonra ailesiyle yeniden memleketine döndü.

        Bir süre çadırda kalan ardından da kayınvalidesinin evine yerleşen Göçmen, bu süreçte yıkıntılar arasında görme engelli bir kedi buldu.

        Göçmen, sahiplendiği ve "Bayram" ismini verdiği kediye bakmasının yanı sıra veteriner kontrollerini de yaptırdı.

        Engelli kedinin ardından Göçmen, afet nedeniyle sahipsiz kalan diğer kedilere de mama ve su desteğinde bulunmaya başladı.

        Göçmen, bir tesisatçıda çalışan eşinin desteğiyle sahipsiz kedilerin beslenmesinden veteriner kontrolüne kadar her şeyiyle ilgileniyor.

        Sosyal medyadan çağrıda bulunduğu hayvanseverlerin de katkısıyla Göçmen, çok sayıda sahipsiz kediye kucak açıyor.

        - "Onların yanında olmaya devam edeceğim"

        Ev hanımı Canan Göçmen (38), AA muhabirine, sahipsiz kedilere desteğinin 6 Şubat'taki afetin ardından daha da arttığını söyledi.

        Çocuklarını okula bıraktıktan sonra sokaklarda dolaşarak sahipsiz hayvanlar için mama ve su bıraktığını anlatan Göçmen, sağlık sorunu yaşayanları da veterinere götürdüğünü belirtti.

        Göçmen, sokaktakilerin yanı sıra evinin bahçesinde de düzenli olarak beslediği ve her birine isim verdiği 30 kadar kedisinin bulunduğunu dile getirdi.

        Şu ana kadar düzenli olarak baktığı 10 kediyi de sahiplendirdiğini anlatan Göçmen, "Sahiplendirmeyi çok istiyorum çünkü gerçekten bir eve, sevgiye ve sevilmeye ihtiyaçları var." dedi.

        Göçmen, kendi imkanlarının yanı sıra daha çok kediye yardımcı olabilmek amacıyla açtığı "canlarinmamasi" adlı sosyal medya hesabı üzerinden de yaptığı çağrılarla hayvanseverlerden mama desteği aldığını söyledi.

        Gücü ve imkanı yettiğince kedilerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Göçmen, şunları kaydetti:

        "Ben olmasam bu kadar kedi ne olurdu diye düşünüyorum, yaralılar özellikle... Hayata döndürdüklerimizi gördüğümüz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki. Ben olduğum sürece onların yanında olmaya devam edeceğim. Cennet kapısı bana açılsın diye değil de ben onlara burada o cenneti yaşatmak için uğraşıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        MUHTEMEL 11'LER | Beşiktaş - Fenerbahçe
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

        Benzer Haberler

        Artan kazalara dikkat çekmek için yol kapattılar
        Artan kazalara dikkat çekmek için yol kapattılar
        Hatay'da bir hayırsever mahallelinin markete borcunu ödedi
        Hatay'da bir hayırsever mahallelinin markete borcunu ödedi
        Evin bahçesindeki köpeği çaldı; o anlar kamerada
        Evin bahçesindeki köpeği çaldı; o anlar kamerada
        Kayalıklarda yürürken denize düşüp, ağır yaralandı
        Kayalıklarda yürürken denize düşüp, ağır yaralandı
        Hatay'da denize düşen genç kız boğulma tehlikesi geçirdi
        Hatay'da denize düşen genç kız boğulma tehlikesi geçirdi
        Hatay'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 7 yaralı
        Hatay'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 7 yaralı