Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 22:57 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        K.A. idaresindeki 31 PA 404 plakalı cip, Numune Evler Mahallesi'nde S.A'nın kullandığı 31 AIC 039 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçta bulunan bir kişi Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        ABD Minuteman'i denedi
        ABD Minuteman'i denedi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Antakya'da tırla çarpışan yol temizleme aracı devrildi
        Antakya'da tırla çarpışan yol temizleme aracı devrildi
        Hataylı bisikletçiler 670 kilometre pedal çevirip 10 Kasım'da Anıtkabir'e u...
        Hataylı bisikletçiler 670 kilometre pedal çevirip 10 Kasım'da Anıtkabir'e u...
        Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Çakır'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziy...
        Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Çakır'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziy...
        Hatay'da kümese 2 kilo 600 gram uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
        Hatay'da kümese 2 kilo 600 gram uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
        Hatay'da kayıp olarak aranan görme engelli kişi zeytinlikte bulundu
        Hatay'da kayıp olarak aranan görme engelli kişi zeytinlikte bulundu
        Asi Nehri'ni ve gölü kaplayan su sümbülleri, dekoratif ürünlere dönüştürüle...
        Asi Nehri'ni ve gölü kaplayan su sümbülleri, dekoratif ürünlere dönüştürüle...