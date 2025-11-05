Hatay'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
K.A. idaresindeki 31 PA 404 plakalı cip, Numune Evler Mahallesi'nde S.A'nın kullandığı 31 AIC 039 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçta bulunan bir kişi Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
