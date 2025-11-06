Hatay'da park halindeki otomobil yandı

Gültepe Mahallesi'nde park halindeki 31 AVG 859 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.