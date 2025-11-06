Hatay'da park halindeki otomobil yandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gültepe Mahallesi'nde park halindeki 31 AVG 859 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.