Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da park halindeki otomobil yandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:51 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da park halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gültepe Mahallesi'nde park halindeki 31 AVG 859 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Aslan, Hollanda'da kükredi!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması

        Benzer Haberler

        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hatay'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Antakya'da tırla çarpışan yol temizleme aracı devrildi
        Antakya'da tırla çarpışan yol temizleme aracı devrildi
        Hataylı bisikletçiler 670 kilometre pedal çevirip 10 Kasım'da Anıtkabir'e u...
        Hataylı bisikletçiler 670 kilometre pedal çevirip 10 Kasım'da Anıtkabir'e u...
        Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Çakır'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziy...
        Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Çakır'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziy...
        Hatay'da kümese 2 kilo 600 gram uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı
        Hatay'da kümese 2 kilo 600 gram uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı