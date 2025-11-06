Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay kaytaz böreğinin AB'den tescil alması ustalarının yüzünü güldürdü

        SALİM TAŞ - Gastronomi kentinin geleneksel lezzetlerinden Hatay kaytaz böreğinin, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması işletmeciler ve ustalar tarafından sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay kaytaz böreğinin AB'den tescil alması ustalarının yüzünü güldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SALİM TAŞ - Gastronomi kentinin geleneksel lezzetlerinden Hatay kaytaz böreğinin, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması işletmeciler ve ustalar tarafından sevinçle karşılandı.

        Açılan hamurun içine kıyma, soğan, salça ve baharat karışımının konulmasıyla hazırlanan taş fırınlarda pişirilen geleneksel lezzet, 39. AB tescilli Türk ürünü olarak kayıtlara geçti.

        UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan kentin özgün lezzetinin tescillenmesi ustalarının da yüzünü güldürdü.

        Kaytaz böreği ustaları, kentte sofraların vazgeçilmez lezzetini Avrupa Birliği tesciliyle çok daha fazla kişiye ulaştırmak istiyor.

        - Tescille ürün dünyaya tanıtılacak

        Kaytaz böreği ustası Recep İbrahimoğlu (57), AA muhabirine, geleneksel lezzetin AB tescili almasının sadece Türkiye'de değil dünyada da tanıtılması anlamına geldiğini söyledi.

        Böreğin tescillenmesinin kentin tanıtımına da katkı sunacağını belirten İbrahimoğlu, "Depremden etkilenen Hatay'da bu tür güzel gelişmelerin yaşanması bizi daha da mutlu etti." dedi.

        İbrahimoğlu, hazırlanması kolay Hatay kaytaz böreğinin lezzet sırrının ise taş fırınlarda pişirilmesi olduğunu ifade etti.

        Restoran işletmeciliği de yapan ustalardan Kenan Dalyan (50) da kaytaz böreğinin hem evlerde hem de restoranlarda sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olduğunu belirtti.

        Kaytaz böreğinin AB'den coğrafi işaret tescili almasının kendileri için çok sevindirici olduğunu vurgulayan Dalyan, "Kaytaz böreği kentimizde geçmişten bu yana çok sevilen bir yemeğimiz. Bu lezzetimizin AB tarafından tescil edilmesi hem yemeğimizin hem ülkemizin dünyaya daha iyi tanıtılmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

        Dalyan, Hatay kaytaz böreğinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve çok daha fazla kişiye ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        Güney Kore'den Suriye'ye transit taşımacılıkla 6 ayda 150 bin araç gönderil...
        Güney Kore'den Suriye'ye transit taşımacılıkla 6 ayda 150 bin araç gönderil...
        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da park halindeki otomobil yandı
        Hatay'da park halindeki otomobil yandı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Hatay'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Antakya'da tırla çarpışan yol temizleme aracı devrildi
        Antakya'da tırla çarpışan yol temizleme aracı devrildi