Hatay Yayladağı'nda kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 53 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 53 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, Sebenoba Mahallesi'nde inşası süren 53 konutluk projeyi yerinde inceledi.
Masatlı, çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, modern mimari anlayışıyla, yüksek yaşam standartlarına uygun şekilde inşa edilen konutların vatandaşlara güvenli yaşam alanları sunacağını belirtti.
Masatlı, konutların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi hedefiyle sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.