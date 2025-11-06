Hatay'da MCG Towers'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargılanması sürdü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada, tutuksuz 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar proje mühendisi Yıldıray Ş. ile hakkında sonradan dava açılan İskenderun Belediyesi inşaat mühendisi T.K. katıldı.
Duruşma salonunda avukatlar ve müştekiler de hazırda bulundu.
Tutuksuz sanık T.K, savunmasında, kendisinin sahada işlem yapma yetkisinin bulunmadığını öne sürdü.
Davaya dahil edildikten sonra projeyi fotoğraflarla karşılaştırdığını belirten T.K, şöyle konuştu:
"Duvar perdesi çekilmemiş, bunlar benim önüme gelmedi. Konsollar büyütülmüş, havalandırma boşlukları kapatılmış. Projeye uygun olmayan taşıyıcı elemanların kullanıldığını görülüyor. Kolonlara boru takılarak tahrip edilmiş. Binanın yıkılma sebebinin bundan dolayı olduğunu düşünüyorum."
Proje mühendisi Yıldıray Ş. de savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Duruşmada uyarılara rağmen izin almadan konuşan arsa sahibi R.S'nin oğlu müşteki S.S. mahkeme heyetince salondan çıkarıldı.
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, inşaat mühendisi T.K. hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyulmasına, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Şubat 2026'ya erteledi.
Öte yandan duruşma sonrası apartmanda yakınlarını kaybedenler ile avukatları, adliye önünde açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.
