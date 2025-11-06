Hatay'da MCG Towers'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargılanması sürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada, tutuksuz 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar proje mühendisi Yıldıray Ş. ile hakkında sonradan dava açılan İskenderun Belediyesi inşaat mühendisi T.K. katıldı.

Duruşma salonunda avukatlar ve müştekiler de hazırda bulundu.

Tutuksuz sanık T.K, savunmasında, kendisinin sahada işlem yapma yetkisinin bulunmadığını öne sürdü.

Davaya dahil edildikten sonra projeyi fotoğraflarla karşılaştırdığını belirten T.K, şöyle konuştu:

"Duvar perdesi çekilmemiş, bunlar benim önüme gelmedi. Konsollar büyütülmüş, havalandırma boşlukları kapatılmış. Projeye uygun olmayan taşıyıcı elemanların kullanıldığını görülüyor. Kolonlara boru takılarak tahrip edilmiş. Binanın yıkılma sebebinin bundan dolayı olduğunu düşünüyorum."

Proje mühendisi Yıldıray Ş. de savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.