Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 17 yaşındaki kızın tabancayla vurularak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:01 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 17 yaşındaki kızın tabancayla vurularak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

        Mağaracık Mahallesi'ndeki konteynerde dün E.M'nin tabancayla ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralı E.M'nin ablası E.M. ile S.Y'nin ardından olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen D.S. ve M.Ç'yi de gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, kaleşnikof piyade tüfeği, 4 av tüfeği ile 4 şarjör, 191 fişek, 269 av tüfeği fişeği, 123,37 gram esrar, 3 bıçak, 111 bin lira, 300 dolar, hassas terazi ve tüfek dürbünleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan tedavisi Defne Devlet Hastanesi'nde devam eden E.M'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde dün konteynerde annesiyle yaşadığı öğrenilen E.M. (17) tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Deniz seferlerine fırtına engeli
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Taksilere 'mali cihaz' zorunluluğu
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        İtalyan dağcıların Kaçkar'lara bırakmış! 54 yıl sonra bulundu
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi

        Benzer Haberler

        Hatay'da başından vurulan genç kızı, ablası yaralamış
        Hatay'da başından vurulan genç kızı, ablası yaralamış
        Polis dedektif gibi iz sürdü, 17 yaşındaki Eylül'ü silahla yaralayanın abla...
        Polis dedektif gibi iz sürdü, 17 yaşındaki Eylül'ü silahla yaralayanın abla...
        Kumlu'da hapis cezası ile aranan kadın şüpheli yakalandı
        Kumlu'da hapis cezası ile aranan kadın şüpheli yakalandı
        İskenderun'da hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı
        İskenderun'da hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı
        Kumlu'da otodan hırsızlık şüphelileri tutuklandı
        Kumlu'da otodan hırsızlık şüphelileri tutuklandı
        Süper Lig'den düşen Çukurova takımlarının 1. Lig'de galibiyeti yok
        Süper Lig'den düşen Çukurova takımlarının 1. Lig'de galibiyeti yok