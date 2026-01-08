Hatay'da bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 17 yaşındaki kızın tabancayla vurularak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Mağaracık Mahallesi'ndeki konteynerde dün E.M'nin tabancayla ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaralı E.M'nin ablası E.M. ile S.Y'nin ardından olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen D.S. ve M.Ç'yi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, kaleşnikof piyade tüfeği, 4 av tüfeği ile 4 şarjör, 191 fişek, 269 av tüfeği fişeği, 123,37 gram esrar, 3 bıçak, 111 bin lira, 300 dolar, hassas terazi ve tüfek dürbünleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan tedavisi Defne Devlet Hastanesi'nde devam eden E.M'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde dün konteynerde annesiyle yaşadığı öğrenilen E.M. (17) tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.