Süper Lig'den düşen Çukurova takımlarının 1. Lig'de galibiyeti yok

Transfer yapamadığı için yoluna altyapıdan futbolcularla devam eden Hatayspor, ikinci yarının ilk maçında 11 Ocak'ta deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile mücadele edecek.

MEHMET BAYRAK/YAKUP SAĞLAM - Trendyol Süper Lig'e geçen sezon veda eden Hatayspor ile Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in ilk yarısındaki 19 maçta galibiyet alamadı.

