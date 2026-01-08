Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 08:48 Güncelleme: 08.01.2026 - 08:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 3 bin 160 lira ceza kesildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'da akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

        Yaptıkları çalışmayla sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, M.A'ya 3 bin 160 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"

        Benzer Haberler

        Alevlere teslim olan tır yanarak kullanılamaz hale geldi
        Alevlere teslim olan tır yanarak kullanılamaz hale geldi
        Hatay'da 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Hatay'da 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Minibüsle çarpışan motosiklet su kanalına devrildi: 2 kişi yaralandı
        Minibüsle çarpışan motosiklet su kanalına devrildi: 2 kişi yaralandı
        Hatay'da park halindeki TIR yandı
        Hatay'da park halindeki TIR yandı
        Kumycudan 4 kilogram altını alan silahlı soyguncular tutuklandı
        Kumycudan 4 kilogram altını alan silahlı soyguncular tutuklandı