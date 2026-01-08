Hatay'da 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir araçta 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ekipler araç sürücüsü N.E'yi gözaltına aldı.
