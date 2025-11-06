Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki rezerv yapı alanında inşa edilen 930 deprem konutunun hak sahipleri kurayla belli oldu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca Atatürk Caddesi'ndeki rezerv yapı alanında inşa edilen Antakya 1 Projesi'ndeki konutlar için noter huzurunda kura çekildi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından canlı yayınlanan kurada, 930 hak sahibi belirlendi.
Kura sonucu, Hatay Kentsel Dönüşüm irtibat ofislerinde askıya çıkarılacak.
